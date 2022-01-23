الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

800 محاولة اعتداء سيبراني على المؤسسات والقطاعات خلال 2021

الأحد، 23-01-2022 12:46 م

60.9% من الأردنيين لا ينوون المشاركة في الانتخابات البلدية

1202217151149442445606


الوكيل الإخباري - نفذ مركز الحياة – راصد دراسة حول توجهات المواطنين الأردنيين لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث استمرت الدراسة خلال الفترة (6/1/2022-21/1/2022) ووصل عدد المستجيبات و المستجيبين إلى 3116 وتم توزيعهم على كافة محافظات الاردن.

وبينت الدراسة أن 23.2% من الأردنيات والأردنيين ينوون المشاركة في الانتخابات البلدية، و 60.9% من الأردنيات والأردنيين لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة، أما الذين لم يحسموا قرار المشاركة من عدمها فقد وصلت نسبتهم إلى 15,9% من الأردنيات والأردنيين.

و بخصوص الأسباب التي ارتكز عليها المستجيبون الذين ينوون المشاركة، فقد تبين أن 37% قالوا بأنه حقهم كمواطنين هو الذي يدفعهم للمشاركة، 18.6% قالوا إنهم يؤمنون بأن مشاركتهم ستطور مسار التنمية المحلية، فيما قال 17% أن سبب مشاركتهم هو دعم مرشح/ة معين/ة، 22.4% قالوا بأن السبب الذي يدفعهم للمشاركة هو توجه العائلة ، وأورد ما نسبته 3% أن سبب المشاركة هو مصلحة شخصية تربطهم بالمرشح/المرشحة، وقال 2% أن سبب المشاركة هو دعم تيار سياسي معين.

اضافة اعلان


أما بما يتعلق بالأسباب التي ارتكز عليها المستجيبون الذين لا ينوون المشاركة، فقد بينت النتائج أن 31,7% من الذين لا ينوون المشاركة قالوا بأنهم لم يجدوا مرشحاً أو مرشحة يستحقون صوتي، ثم 30,4% قالوا بأنهم لا يعتقدون بأن المجالس المنتخبة ستكون ذات فاعلية، فيما عبر 20,2% بأنهم غير مهتمون بالعملية الانتخابية، وقال 16,1% أن سبب عدم مشاركتهم هو أن الانتخابات لن تكون نزيهة.

وفيما يخص الأسباب المرتبطة بالمستجيبين الذين لم يحسموا قرار مشاركتهم بعد، فقد تبين أن 51% لم يجد مترشحين مناسبين بعد، و20% قالوا بأنه ليس لديهم المعرفة الكافية حول الانتخابات، و18% قالوا بأنه لا يوجد أدلة على نزاهة الانتخابات لغاية الآن، و11% قالوا بأنه قد لا يكون لديهم الوقت للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأظهرت الدراسة أن 27,8% من الأردنيات والأردنيين ليس لديهم العلم بنشر جداول الناخبين، فيما وصلت نسبة الذين لم يتحققوا من بياناتهم على جداول الناخبين إلى 41,9% من الأردنيات والأردنيين، بينما كانت نسبة الذين تحققوا من بياناتهم الواردة في جداول الناخبين 30,3% من الأردنيات والأردنيين.


وبخصوص آلية اختيار المترشح أو المترشحة التي سيتم اختياره قال 36,9% أنهم سوف يختارون وفقاً للخبرات السابقة للمرشح/ة، فيما قال 31,8 % أنهم سوف يختارون بناءً على توجه عشائرهم، فيما قال ما نسبته 16,3% أنهم سوف يختارون المرشح بناءً على سمعته، وقال 15% أن المؤهل العلمي هو أساس اختيار المترشح/ة.

وتضمنت الدراسة سؤالاً حول إذا ما ترشح رجل وسيدة لذات المنصب فما هي توجهات الناخبين والناخبات، حيث بينت النتائج أن 41,6% من الأردنيات والأردنيين سيصوتون للرجل، بينما قال ما نسبته 31,3% من الأردنيات والأردنيين أنهم سيصوتون للمرأة، فيما قال 27,1% أن الكفاءة والخبرة هي معيار الاختيار.


وفيما يتعلق بثقة الأردنيات والأردنيين بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إدارة العملية الانتخابية، قال 24,9% منهم أنهم يثقون بشكل كبير، بينما قال 27.1% أنهم يثقون بشكل متوسط، فيما قال 33,8% أن يثقون بشكل محدود، ووصلت نسبة الذين يقولون بأنهم لا يثقون بقدرة الهيئة إلى 14,2% من الأردنيات والأردنيين.


وبخصوص رأي الأردنيات والأردنيين بنزاهة العملية الانتخابية، يرى 19,2% منهم أن الانتخابات لن تكون نزيهة، بينما يرى 41,8% أن الانتخابات ستكون نزيهة إلى حدٍ ما، بينما يرى 39% أن الانتخابات ستكون نزيهة بشكل كامل.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

432610_1_1636213439

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة لوغو

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

61ed994040627

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

269676115_308597797977662_8458678501937738039_n

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

أخبار متعلقة
122021714304723200405

هام من مركز الازمات بشأن حالات اوميكرون في الأردن

12202124111535820235045

الصحة: مجموع حالات اوميكرون في الأردن 21 حالة

1220212493634722195980

الأرصاد تكشف للوكيل اثر الرياح السيبيرية على المملكة خلال الايام القادمة

12202123155513909681100

"مكافحة الأوبئة": انحدار موجة كورونا الثالثة في الأردن

1640359792035

الفراية يلتقي عباس في رام الله

12202118215119825292603

قرار من "المهندسين" حول التعديلات على قانون النقابة