62 ألفا و689 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

الوكيل الإخباري

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- أعلنت وزارة العدل أنه تم إنجاز 62689معاملة بالمراكز الشاملة للخدمات الحكومية في العاصمة عمّان والزرقاء والكرك خلال شهر شباط الماضي.وقالت الوزارة وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إنه تم إنجاز 42 ألف معاملة في فرع العاصمة عمّان، فيما تم إنجاز 16 معاملة في فرع الزرقاء، وتم إنجاز 4689 معاملة في فرع الكرك.وتعمل المراكز الشاملة على تقديم مجموعة من الخدمات تزيد عن (100) خدمة في مركز عمّان و(70) خدمة في مركز الزرقاء و(65) خدمة في مركز الكرك.وجاء إنشاء المراكز الشاملة للخدمات الحكومية لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة.