الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

استشهاد صحفية في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

صحة غزة: الاحتلال يسعى لتصفية القطاع الصحي

أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة يعلنون الاعتصام

65 مليون دينار زيادة مقدرة بموازنة وزارة الصحة للعام 2024

البث العبرية: جنود أصيبوا بجراح خطرة في غزة توفوا بسبب بكتيريا داخل المستشفيات

أبرز تطورات اليوم الـ72 من الحرب الإسرائيلية على غزة

10 شهداء جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات

إعلام عبري: رئيس الموساد يحصل على ضوء أخضر لإنجاز صفقة جديدة

افتتاح أعمال الورشة المتخصصة حول آليات الحماية الاجتماعية متعددة القطاعات

منتدى مغناة إربد ينظم أمسية ثقافية شعرية بعنوان "النصر قادم"

عاجل

إعلام عبري: رئيس الموساد يحصل على ضوء أخضر لإنجاز صفقة جديدة

الإثنين، 18-12-2023 12:59 ص

65 مليون دينار زيادة مقدرة بموازنة وزارة الصحة للعام 2024

1020221815352701615153


الوكيل الإخباري - ارتفعت موازنة وزارة الصحة المقدرة للعام 2024 إلى 766 مليون دينار بعد أن كانت 701 مليون للعام 2023 بزيادة قدرها 65 مليون دينار.

اضافة اعلان


وكان من أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديرها، زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمقدار 20.665 مليون دينار، والتي تركزت في الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات، فضلا عن زيادة مخصصات العمل الإضافي والحوافز للأطباء.

 

كما تركزت الزيادة في مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار 10.755 مليون دينار، ومخصصات الأدوية والأمصال والمطاعيم والمستهلكات الطبية وعقود الأمن والحراسة، وعقود الخدمات الفندقية وبند الإعاشة. 


أما النفقات الأخرى فزادت بمقدار 1.74 مليون دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لشراء خدمات أطباء الاختصاص، وزيادة المبلغ المخصص للاتفاقيات المبرمة مع الجامعات، وإعادة تبويب بعض بنود النفقات ضمن مجموعة النفقات الأخرى. 


وفيما يتعلق بمخصصات المساعدات الاجتماعية لغير المؤمنين صحيا، فزادت بمقدار 5 ملايين دينار، فضلا عن الدعم المقدم للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بمقدار 0.886 مليون دينار، إضافة إلى الإعانات المقدمة لصندوق قصور الكلى والتي زادت بمقدار مليوني دينار. 


وارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 24.016 مليون دينار، حيث تركزت في رصد المخصصات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع مستشفى الأميرة بسمة بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين دينار، وزيادة مخصصات مشروع الحوسبة الصحية (حكيم)، وكذلك زيادة مخصصات المحافظات/ اللامركزية، إضافة الى زيادة مخصصات مشاريع التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الصحة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

افتتاح أعمال الورشة المتخصصة حول آليات الحماية الاجتماعية متعددة القطاعات

اربد

منتدى مغناة إربد ينظم أمسية ثقافية شعرية بعنوان "النصر قادم"

الأمن العام

القبض على مطلوب بـ 4 ملايين دينار بعمان

7202330114125881317762

الأمن العام : مركبات مدنية وكاميرات مراقبة لرصد مخالفات السير

1702833964396

مشروع لدعم صغار المزارعين في إربد والمفرق

10202322131021650662295

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن تشرين الثاني

أخبار متعلقة
original

الإحصاءات: 46.283 صافي فرص العمل خلال النصف الثاني من عام 2022

1684427057827

إطلاق الحملة الوطنية للإعلان عن تعليمات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية

وزارة الصحة

وزارة الصحة تدعو مرشحين لمقابلات توظيفية - أسماء

M63A0713

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

M63A0712

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

65362b417dc6e

مجلس الزرقاء يخصص 3 ملايين دينار لصيانة وإنشاء مراكز صحية