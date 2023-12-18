65 مليون دينار زيادة مقدرة بموازنة وزارة الصحة للعام 2024

الوكيل الإخباري - ارتفعت موازنة وزارة الصحة المقدرة للعام 2024 إلى 766 مليون دينار بعد أن كانت 701 مليون للعام 2023 بزيادة قدرها 65 مليون دينار.

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وكان من أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديرها، زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بمقدار 20.665 مليون دينار، والتي تركزت في الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين، وتعبئة الوظائف المحدثة والشاغرة على جدول التشكيلات، فضلا عن زيادة مخصصات العمل الإضافي والحوافز للأطباء.

كما تركزت الزيادة في مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات بمقدار 10.755 مليون دينار، ومخصصات الأدوية والأمصال والمطاعيم والمستهلكات الطبية وعقود الأمن والحراسة، وعقود الخدمات الفندقية وبند الإعاشة.



أما النفقات الأخرى فزادت بمقدار 1.74 مليون دينار، وتركزت في زيادة المخصصات اللازمة لشراء خدمات أطباء الاختصاص، وزيادة المبلغ المخصص للاتفاقيات المبرمة مع الجامعات، وإعادة تبويب بعض بنود النفقات ضمن مجموعة النفقات الأخرى.



وفيما يتعلق بمخصصات المساعدات الاجتماعية لغير المؤمنين صحيا، فزادت بمقدار 5 ملايين دينار، فضلا عن الدعم المقدم للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بمقدار 0.886 مليون دينار، إضافة إلى الإعانات المقدمة لصندوق قصور الكلى والتي زادت بمقدار مليوني دينار.



وارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 24.016 مليون دينار، حيث تركزت في رصد المخصصات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع مستشفى الأميرة بسمة بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين دينار، وزيادة مخصصات مشروع الحوسبة الصحية (حكيم)، وكذلك زيادة مخصصات المحافظات/ اللامركزية، إضافة الى زيادة مخصصات مشاريع التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الصحة.