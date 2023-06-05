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الإثنين، 05-06-2023 03:16 م

70 % نسبة نجاح طلبة الشامل بالورقة الثالثة / محاسبة

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين السرحان إن نتائج طلبة الشامل ممتازة بالورقة الثالثة لتخصص المحاسبة.

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وقال السرحان لـ "الوكيل الإ خباري"إن نسبة النجاح بالورقة الثالثة أفضل من الدورات السابقة، حيث بلغت نسبة النجاح نحو 70%.


وأضاف أن الجامعة تقوم بشكل دوري بتحديث الأسئلة، مبينا انه تم تحديث بنك الاسئلة لـ 98 تخصصاً في الدورة الربيعية.


وبين أن الامتحان يكون بموجب مخرجات مهارات معتمدة، والتصحيح يكون بأسلوب منحنى الصعوبة ويتم اعتماد المنحنى المعياري.


واشار ان المنحنى يعتمد على 60 % من الأسئلة سهلة و 30 % متوسطة و 10% صعبة وتراعي الفروقات الفردية.


ونوه إلى انه اذا وجد الطالب أي خطأ بأي سؤال يقوم نظام المنحنى المعياري باكتشافها دون مراجعة الطلبة للجامعة.


وحول وجود مراجع جديدة غير معلن عنها بين السرحان أن المبادئ الاساسية لا يختلف عليها أي مرجع وانما عمق المعلومة والامثلة المطروحة.


وكان قد وصل "الوكيل الإخباري" شكاوى من صعوبة أسئلة الورقة الثالثة لتخصص المحاسبة لطلبة الشامل الدورة الربيعية والتي تقدم اليها الطلبة قبل ايام .

 




 

 


 

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