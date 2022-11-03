8 آلاف شخص يعمل بقطاع المواد الغذائية في العقبة

الوكيل الاخباري - بحث ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، وممثلين عن التجار وأصحاب المطاعم ومحلات الخضار والفواكه في مدينة العقبة المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.

اضافة اعلان



وأكد حمادة في بيان صحفي اليوم الخميس ضرورة وضع خطة واضحة للوقوف على التحديات التي تواجه التجار في المدينة وحلها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة للوقوف على تلك التحديات للتواصل مع الجهات المعنية لحلها بأسرع وقت ممكن.



وبين أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين لمناقشة مشكلات القطاع ووضع أولويات لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة تجاوز أية عقبات تواجه انسياب المواد الغذائية للسوق المحلية وتسريع إجراءات التخليص على البضائع وضمان وصولها للمواطنين بأقل الكلف.



وأشار حمادة إلى أهمية دور النشاط السياحي في تحريك القطاعات التجارية والخدمية في مدينة العقبة ورفد المملكة بالعملات الأجنبية.



وبحسب حمادة تضم مدينة العقبة قرابة 1000 شركة ومحل تعمل في قطاع المواد الغذائية والمطاعم والحلويات تشغل نحو 8 آلاف عامل معظمهم أردنيون.

