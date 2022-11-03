الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تركيا- تفاصيل

مبادرة لإنشاء 3 مدن مستدامة ذكية جديدة في الأردن

إصابة بانقلاب شاحنة محملة بالطحين في الزرقاء

قطر تضبط 140 كأسا مقلدا لجائزة كأس العالم

مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية - تفاصيل

استشهاد فلسطيني قرب القدس وحملة اعتقالات واسعة في الضفة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الوطني للبحوث الزراعية- أسماء

8 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يشاركون في سوفكس 2022

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الخميس، 03-11-2022 08:47 ص

8 آلاف شخص يعمل بقطاع المواد الغذائية في العقبة

ع


الوكيل الاخباري - بحث ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، وممثلين عن التجار وأصحاب المطاعم ومحلات الخضار والفواكه في مدينة العقبة المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.

اضافة اعلان


وأكد حمادة في بيان صحفي اليوم الخميس ضرورة وضع خطة واضحة للوقوف على التحديات التي تواجه التجار في المدينة وحلها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة للوقوف على تلك التحديات للتواصل مع الجهات المعنية لحلها بأسرع وقت ممكن.


وبين أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين لمناقشة مشكلات القطاع ووضع أولويات لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة تجاوز أية عقبات تواجه انسياب المواد الغذائية للسوق المحلية وتسريع إجراءات التخليص على البضائع وضمان وصولها للمواطنين بأقل الكلف.


وأشار حمادة إلى أهمية دور النشاط السياحي في تحريك القطاعات التجارية والخدمية في مدينة العقبة ورفد المملكة بالعملات الأجنبية.


وبحسب حمادة تضم مدينة العقبة قرابة 1000 شركة ومحل تعمل في قطاع المواد الغذائية والمطاعم والحلويات تشغل نحو 8 آلاف عامل معظمهم أردنيون.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112020915156153244995

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تركيا- تفاصيل

smart-cities-backgrounder

مبادرة لإنشاء 3 مدن مستدامة ذكية جديدة في الأردن

WhatsApp Image 2022-11-03 at 9.05.15 AM

إصابة بانقلاب شاحنة محملة بالطحين في الزرقاء

333-7

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية - تفاصيل

AboutNARC

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الوطني للبحوث الزراعية- أسماء

AboutNARC

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الوطني للبحوث الزراعية- أسماء

أخبار متعلقة
0L5A5734

أسعار الخضار محلياً الخميس

0L5A5727

تعرف على أصناف الخضار التي ارتفعت أسعارها محلياً اليوم

6443b8b5-5e19-47d3-8c0b-c790144d66c3123

تجارة الأردن: 18 ألف مطعم ومحل حلويات بالأردن تشغل 100 ألف عامل

0L5A1048

أسعار الخضار اليوم الإثنين محلياً

طريقة_عمل_الكنافة_بالمهلبية

70% تراجع طلب الأردنيين على الحلويات منذ بداية الشهر الحالي

pic_54584

توضيح بشأن ارتفاع أسعار البندورة