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الإثنين، 24-10-2022 07:23 ص

أسعار الخضار اليوم الإثنين محلياً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3565.918 طن، توزعت على 1856.129 طن خضار،1482.428 طن فواكه، و 227.361 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1349.791طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 35 إلى 70 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش، الليمون من 50 إلى 80.
وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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