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السبت، 15-10-2022 03:36 م

85% انخفاض نسبة حجوزات صالات الافراح منذ بداية الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - تيماء عبيدات


قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير إن حجوزات القاعات انخفضت بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي ، تزامناً مع انتهاء فصل الصيف .

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وأشار المناصير لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن نسبة حجوزات الصالات لشهر تشرين اول الحالي بلغت 15% بنسبة انخفاض بلغت 85% مقارنة بالشهر الماضي .


وأكد أن عدد من أصحاب صالات الأفراح لم يتلقوا أي حجوزات منذ بداية الشهر الحالي، واصفاً الموسم "بالضعيف" موضحا أن 8 حفلات فقط أقيمت في الصالات بجميع محافظات المملكة منذ بداية الشهر.


يشار الى ان العدد الكلي لصالات الأفراح 1100 صالة مرخصة وغير مرخصة.

 

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