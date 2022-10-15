85% انخفاض نسبة حجوزات صالات الافراح منذ بداية الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - تيماء عبيدات
قال نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير إن حجوزات القاعات انخفضت بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي ، تزامناً مع انتهاء فصل الصيف .
وأشار المناصير لـ "الوكيل الإخباري" اليوم السبت أن نسبة حجوزات الصالات لشهر تشرين اول الحالي بلغت 15% بنسبة انخفاض بلغت 85% مقارنة بالشهر الماضي .
وأكد أن عدد من أصحاب صالات الأفراح لم يتلقوا أي حجوزات منذ بداية الشهر الحالي، واصفاً الموسم "بالضعيف" موضحا أن 8 حفلات فقط أقيمت في الصالات بجميع محافظات المملكة منذ بداية الشهر.
يشار الى ان العدد الكلي لصالات الأفراح 1100 صالة مرخصة وغير مرخصة.
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