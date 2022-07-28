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الخميس، 28-07-2022 01:47 م

90 %حجوزات مزارع السلط وجرش وعمان خلال عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت إن مزارع محافظات السلط وجرش وعمان تحظى بإقبال ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

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وأضاف الساكت اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن  نسبة حجوزات المزارع خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي بلغت 90% موضحاً أن ذلك يعود بسبب درجات الحرارة المعتدلة إلى تلك المناطق.


وأشار أن نسبة الحجوزات في مزارع البحر الميت بلغت 50% فقط خلال اليومين المقبلين .


وألمح أن انتهاء امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" بالإضافة إلى زيادة عدد المغتربين إلى المملكة انعكست إيجابياً على قطاع المزارع.


علماً أن 1100 مزرعة لغاية الآن مسجلة في اتحاد أصحاب المزارع تعود لـ 460 مالكاً .


 




 

 


 

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