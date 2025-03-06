الخميس 2025-03-06 10:21 ص
 

أسعار النفط تتنفس الصعداء عالمياً بعد 4 جلسات من الهبوط

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 06-03-2025 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس بعد تراجعها في الجلسات الأربع الماضية، وسط احتمال تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية على إمدادات الخام الكندية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.61% إلى 69.72 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 0.6% إلى 66.71 دولار للبرميل. اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد تراجع الخامين خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021 ومايو 2023 على التوالي.

على الرغم من الارتفاع الطفيف، لا تزال المعنويات في السوق محكومة بحذر، بسبب الرسوم الجمركية المتبقية على المكسيك وخطط منتجي النفط الرئيسيين لزيادة الإنتاج.

وقد أضافت تصريحات الولايات المتحدة حول إعفاء شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية التفاؤل بإمكانية تخفيف تأثير النزاع التجاري، مما ساهم في الحد من تأثير انخفاض الأسعار.

سكاي نيوز
 
 
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