أسعار النفط تتنفس الصعداء عالمياً بعد 4 جلسات من الهبوط

يأتي ذلك بعد تراجع الخامين خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021 ومايو 2023 على التوالي.
على الرغم من الارتفاع الطفيف، لا تزال المعنويات في السوق محكومة بحذر، بسبب الرسوم الجمركية المتبقية على المكسيك وخطط منتجي النفط الرئيسيين لزيادة الإنتاج.
وقد أضافت تصريحات الولايات المتحدة حول إعفاء شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية التفاؤل بإمكانية تخفيف تأثير النزاع التجاري، مما ساهم في الحد من تأثير انخفاض الأسعار.
سكاي نيوز
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