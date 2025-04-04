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أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تخسر 1.03 تريليون دولار في يوم واحد

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 04-04-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري- خسرت أسهم التكنولوجيا السبع الكبرى المعروفة باسم "السبع الكبار"، نحو 1.03 تريليون دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد بعد اهتزاز النظام التجاري العالمي بسبب رسوم ترمب الجديدة.اضافة اعلان


وتصدر سهم (آبل) قائمة الخاسرين بعد أن هبط بنسبة 9 بالمئة، ليتكبد أكبر خسارة يومية في 5 سنوات متأثراً بفرض رسوم جمركية إجمالية بنسبة 54 بالمئة على الصين، التي تُشكل أساس معظم عمليات تصنيع أجهزة (آيفون)، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) اليوم الجمعة.

وجاءت الأصول الأميركية في مقدمة الخاسرين فور الإعلان عن الرسوم الجديدة، حيث فقد مؤشر "إس آند بي 500" ما يقرب من 2.5 تريليون دولار يوم الخميس، وكان الضرر الأكبر في الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي.

بترا
 
gnews

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