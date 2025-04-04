أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تخسر 1.03 تريليون دولار في يوم واحد

وتصدر سهم (آبل) قائمة الخاسرين بعد أن هبط بنسبة 9 بالمئة، ليتكبد أكبر خسارة يومية في 5 سنوات متأثراً بفرض رسوم جمركية إجمالية بنسبة 54 بالمئة على الصين، التي تُشكل أساس معظم عمليات تصنيع أجهزة (آيفون)، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) اليوم الجمعة.
وجاءت الأصول الأميركية في مقدمة الخاسرين فور الإعلان عن الرسوم الجديدة، حيث فقد مؤشر "إس آند بي 500" ما يقرب من 2.5 تريليون دولار يوم الخميس، وكان الضرر الأكبر في الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يرد على نزيف وول ستريت.. "الاقتصاد مريض"
-
بعد الرسوم الجمركية .. أسعار النفط عالمياً تتجه لتسجيل أسوأ أسبوع في أشهر
-
آخر التطورات على أسعار الذهب بعد قرار ترامب المفاجئ
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل مقلق
-
أسعار المعادن تهبط بشكل جماعي
-
الدولار يتراجع أكثر من 2,6% أمام اليورو
-
وول ستريت في مهب عاصفة ترامب التجارية
-
بورصة موسكو تتلون بالأخضر خلافا للأسواق العالمية