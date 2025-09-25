أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.66 نقطة أو بنسبة 0.66 بالمئة إلى مستوى 550.22 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 131.98 نقطة أو بنسبة 0.56 بالمئة إلى مستوى 23534.83 نقطة.
وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 36.45 نقطة أو بنسبة 0.39% عند الإغلاق إلى مستوى 9213.98 نقطة، في حين هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 32.03 نقطة أو بنسبة 0.41 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7795.42 نقطة.
