الخميس 2025-09-25 11:28 م
 

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي

تعبيرية
 
الخميس، 25-09-2025 09:46 م

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس على انخفاض جماعي، مع عودة المخاوف بشأن السياسة التجارية الأميركية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.66 نقطة أو بنسبة 0.66 بالمئة إلى مستوى 550.22 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 131.98 نقطة أو بنسبة 0.56 بالمئة إلى مستوى 23534.83 نقطة.


وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 36.45 نقطة أو بنسبة 0.39% عند الإغلاق إلى مستوى 9213.98 نقطة، في حين هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 32.03 نقطة أو بنسبة 0.41 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7795.42 نقطة.

 
 
