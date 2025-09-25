أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي

الوكيل الإخباري- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس على انخفاض جماعي، مع عودة المخاوف بشأن السياسة التجارية الأميركية.

اضافة اعلان



وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.66 نقطة أو بنسبة 0.66 بالمئة إلى مستوى 550.22 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 131.98 نقطة أو بنسبة 0.56 بالمئة إلى مستوى 23534.83 نقطة.