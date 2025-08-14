الخميس 2025-08-14 08:50 ص
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الخميس، 14-08-2025 08:17 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي الخميس، مدعوما من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أيلول.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية بقرابة 0.4% إلى 3368.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3417.80 دولارا.

وانخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أسابيع عدة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع.

وأظهرت بيانات نشرت الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في تموز، مما يزيد من فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
 
 
