ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بقرابة 0.4% إلى 3368.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 3417.80 دولارا.
وانخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أسابيع عدة مقابل عملات منافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع.
وأظهرت بيانات نشرت الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في تموز، مما يزيد من فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
