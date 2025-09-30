الذهب عالميا يسجل مستوى قياسي جديد

07:22 ص

الوكيل الإخباري- سجّل الذهب ارتفاعًا جديدًا إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، مدفوعًا بمخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3842.76 دولارًا للأوقية، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 3872 دولارًا.



وسجّل الذهب مكاسب بنحو 11.4% حتى الآن خلال شهر أيلول، ما يجعله في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري منذ آب 2011.



يأتي هذا في ظل عدم تحقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقدمًا يُذكر في مفاوضاته مع الديمقراطيين لتفادي إغلاق حكومي قد يؤثر على مجموعة واسعة من الخدمات.



كما دعمت بيانات اقتصادية حديثة توقعات الأسواق بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، حيث يرى المتعاملون احتمالًا بنسبة 89% لتخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم.



ويترقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأميركية، المنتظر صدورها الجمعة، لمزيد من الإشارات حول وضع الاقتصاد.



أداء المعادن النفيسة الأخرى:



الفضة: استقرت عند 46.95 دولارًا للأوقية



البلاتين: تراجع بنسبة 0.2% إلى 1597.58 دولارًا



البلاديوم: انخفض بنسبة 0.8% إلى 1259.02 دولارًا