انخفاض أسعار الذهب عالميا

08:51 ص

تراجع الذهب، الخميس، من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في الجلسة الماضية، متأثرًا بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنه تلقى بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي.





بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3858.50 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولارًا أمس الأربعاء.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 3883.60 دولارًا.



وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وأظهرت البيانات أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 32 ألف وظيفة في أيلول، بعد تراجعها ثلاثة آلاف وظيفة في آب عقب مراجعة بالخفض.



وأوقفت الحكومة الأمريكية معظم أنشطتها، مما يهدد آلاف الوظائف الاتحادية بعد أن حالت الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.



وقد يتسبب الإغلاق في تأخير صدور بيانات مؤشرات اقتصادية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والمنتظر صدوره غدًا الجمعة.



ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، يُرجّح المتعاملون خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:



انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 47.07 دولارًا للأوقية.



وهبط البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1552.05 دولارًا.



فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1% إلى 1256.93 دولارًا.