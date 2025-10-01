ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

11:42 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، فيما انخفض قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل إلى 61.97 دولار للبرميل الواحد.





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 43 نقطة، ليصل إلى 46441 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 95 نقطة ليصل إلى 22755 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 22 نقطة ليصل إلى 6711 نقطة.

