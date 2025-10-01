ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 43 نقطة، ليصل إلى 46441 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 95 نقطة ليصل إلى 22755 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 22 نقطة ليصل إلى 6711 نقطة.
