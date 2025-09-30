الدولار يتراجع ونظيره الأسترالي يرتفع

09:22 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747992 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار، الثلاثاء، فيما يتأهب المستثمرون لإغلاق محتمل للحكومة الأميركية، من شأنه أن يؤخر صدور تقرير الوظائف المهم هذا الأسبوع، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد استخدام البنك المركزي نبرة حذرة حيال التضخم. اضافة اعلان





وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.49% إلى 0.66075 دولار، بعد إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعًا.



وقال البنك إن أحدث البيانات تشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع في الربع الثالث، وأن الضبابية لا تزال تخيّم على التوقعات الاقتصادية.



وخلال هذا العام، خفّض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في فبراير/شباط، ومايو/أيار، وأغسطس/آب. ودعت القراءة المرتفعة لأسعار المستهلكين الشهرية إلى انتظار تقرير التضخم للربع الثالث، المقرر صدوره في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.



وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "مال بيان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التشديد من خلال الإشارة إلى توتر في البيانات الاقتصادية المتدفقة، ومفاجأة صعود التضخم من الأسبوع الماضي".



وأضافت: "ما زلنا ندعو لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، ولكننا نلاحظ أن الخفض ليس مضمونًا ويعتمد على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث".



حقق الدولار الأسترالي مكاسب تزيد على 6% منذ بداية العام، مستفيدًا من ضعف الدولار والرغبة القوية في المخاطرة. أما بالنسبة لسبتمبر/أيلول، فقد ارتفع بنسبة 0.6% بعد أن سجل أعلى مستوى له في 11 شهرًا قبل أسبوعين.



وينصبّ تركيز المستثمرين على إغلاق الحكومة الأميركية الذي يلوح في الأفق، إذ ينتهي أجل تمويل الحكومة في منتصف ليل اليوم الثلاثاء، ما لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللحظة الأخيرة على اتفاق مؤقت للإنفاق.