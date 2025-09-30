ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 62.56 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 81 نقطة، ليصل إلى 46397 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 68 نقطة ليصل إلى 22660 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 27 نقطة ليصل إلى 6688 نقطة.