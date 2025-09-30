ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 81 نقطة، ليصل إلى 46397 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 68 نقطة ليصل إلى 22660 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 27 نقطة ليصل إلى 6688 نقطة.
