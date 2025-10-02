النفط ينتعش وسط احتمالات تشديد العقوبات على الخام الروسي

09:02 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، الخميس، منهيةً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية، لتتعافى من أدنى مستوياتها في 16 أسبوعًا، وسط احتمالات تشديد العقوبات على الخام الروسي، لكن التوقعات بزيادة المعروض من "أوبك+" الشهر المقبل حدّت من المكاسب.





وبحلول الساعة 01:16 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا، أو بنسبة 0.2%، لتصل إلى 65.50 دولارًا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا، أو 0.2%، ليصل إلى 61.92 دولارًا للبرميل.



وفي الجلسة الماضية، خسر الخامان القياسيان نحو 1%، وبلغ برنت عند التسوية أدنى مستوياته منذ الخامس من يونيو/حزيران، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط أقل مستوى منذ 30 أيار/مايو.



وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين لدى "نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت": "ظهر الإقبال على الشراء مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من مستوى 60 دولارًا، وقدّمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتكهنات بتشديد العقوبات على الخام الروسي الدعم أيضًا".



وقال وزراء مالية مجموعة الدول السبع، أمس الأربعاء، إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف من يواصلون زيادة مشترياتهم من النفط الروسي، وأولئك الذين يسهلون التحايل على العقوبات.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة الروسية.



ووفقًا للصحيفة، فإن ذلك سيسهّل على أوكرانيا ضرب المصافي وخطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية، بهدف حرمان موسكو من الإيرادات والنفط.



وأشار كيكوكاوا أيضًا إلى أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أجّج المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، كما أثّرت توقّعات ارتفاع إنتاج تحالف "أوبك+" على المعنويات، مما حدّ من مكاسب النفط.



وأفادت ثلاثة مصادر بأن "أوبك+" قد يوافق على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني، أي ثلاثة أمثال الزيادة في أكتوبر/تشرين الأول، مع سعي السعودية إلى استعادة حصتها السوقية.