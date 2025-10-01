ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى قياسي جديد

09:45 ص

الوكيل الإخباري- سجّلت أسعار الذهب، الأربعاء، مستوى قياسيًا جديدًا بدعم من تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في أعقاب بدء الإغلاق الحكومي الأميركي رسميًا، وبعد أن عززت بيانات ضعيفة عن سوق العمل من توقّعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 03:59 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3861.99 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3875.32 دولارًا.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7% إلى 3901.40 دولارًا.



وحام مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته خلال أسبوع، مما يجعل الذهب المُقوَّم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت العقود الآجلة في بورصة وول ستريت.



وقال نيكولاس فرابيل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى "إيه.بي.سي"، إن الذهب يستفيد من "المخاوف بشأن ضعف الدولار، والوضع السياسي، والخلاف حول إغلاق الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي".



وأضاف أن التوقّعات لا تزال إيجابية، إذ تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 3900 دولار، وربما يصل إلى 4000 دولار.



وأغلقت الحكومة الأميركية معظم أنشطتها بعد أن حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق بشأن التمويل، مما أشعل فتيل أزمة يمكن أن تكون طويلة وشاقة، وقد تفضي إلى فقدان آلاف الوظائف الاتحادية.



وقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير صدور تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي من المقرّر صدوره يوم الجمعة.



وأظهر تقرير لفرص العمل، صادر عن وزارة العمل الأميركية أمس الثلاثاء، نموًا طفيفًا في فرص العمل المتاحة خلال آب، إلى جانب تراجع في معدّلات التوظيف. ويتوقّع المتداولون الآن خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، يليه خفض آخر في كانون الأول.



وعادةً ما يرتفع الذهب، وهو وسيلة تحوّط تقليدية في أوقات الضبابية، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، بالنظر إلى أنه لا يُدرّ عوائد. وصعد المعدن النفيس بأكثر من 47 بالمئة هذا العام.