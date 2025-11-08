السبت 2025-11-08 12:25 م
 

أكبر 10 دول تمتلك ذهبا لم تمسه يد الإنسان

ة
أرشيفية
 
السبت، 08-11-2025

الوكيل الإخباري- مع تجاوز سعر الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة، تتجه أنظار المستثمرين نحو الخرائط الجيولوجية التي تحدد دول العالم التي تمتلك أكبر احتياطيات من المعدن النفيس.

وأظهر تقرير الماسح الجيولوجي الأمريكي لشهر يناير 2025، تصنيف دول العالم باحتياطيات الذهب القابلة للاستخراج اقتصاديا، ما يقدم لمحة عن المناطق التي قد تتركز فيها استثمارات التعدين المستقبلية.

ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة، حيث يتجه المستثمرون إلى المعدن النفيس كملاذ آمن وسط المخاوف الاقتصادية وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية.
وفيما يلي أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات من الذهب غير مستخرجة:

 


Image1_11202589037969858710.jpg

 

