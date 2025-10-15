ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 17 نقطة، ليصل إلى 46253 نقطة بعد ارتفاع جيد يوم أمس، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) 26 نقطة ليصل الى 6671 نقطة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 58.48 دولار للبرميل الواحد.
