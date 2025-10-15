الخميس 2025-10-16 12:15 ص
 

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الأربعاء، 15-10-2025 11:41 م
الوكيل الإخباري-  ارتفع مؤشر نازداك الأميركي، اليوم الأربعاء، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 148 نقطة ليصل إلى 22670 نقطة.اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 17 نقطة، ليصل إلى 46253 نقطة بعد ارتفاع جيد يوم أمس، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) 26 نقطة ليصل الى 6671 نقطة.

إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس" عند 58.48 دولار للبرميل الواحد.
 
 
