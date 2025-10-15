النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.19% إلى 62.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.17% إلى 58.60 دولارا.
وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتها في خمسة أشهر خلال جلسة التداول السابقة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن سوق النفط العالمية قد تواجه فائضا في المعروض العام المقبل يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وهو فائض أكبر مما كان متوقعا سابقا، في ظل رفع منتجي أوبك+ ومنافسيها للإنتاج واستمرار ضعف الطلب.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
بين تباطؤ أمريكي وثبات صيني.. كيف سيبدو مشهد النمو العالمي في 2025؟
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات العقوبات الأمريكية على أسواق النفط
-
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لمعروض النفط العالمي في 2025 بعد زيادات أوبك+
-
الأسواق الأوروبية تقترب من أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط مخاوف تجارية
-
الدولار ينتعش مع تراجع المخاوف من تجدد خلاف تجاري بين بكين وواشنطن
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد