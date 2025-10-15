وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4155.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4174.30 دولار.
وزاد المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا ويعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين، 55% منذ بداية هذا العام وسجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4179.48 دولار أمس الثلاثاء.
وارتفع الذهب لعدة عوامل، منها حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن النفيس وتراجع هيمنة الدولار والتدفقات القوية من صناديق الاستثمار المتداولة.
ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مع توقع خفض مماثل في ديسمبر كانون الأول.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس قطع بعض العلاقات التجارية مع الصين، بما في ذلك زيت الطهي، وسط تصاعد التوتر التجاري.
-
أخبار متعلقة
-
النفط ينخفض وسط توقعات بوجود فائض في المعروض العام المقبل
-
بين تباطؤ أمريكي وثبات صيني.. كيف سيبدو مشهد النمو العالمي في 2025؟
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات العقوبات الأمريكية على أسواق النفط
-
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لمعروض النفط العالمي في 2025 بعد زيادات أوبك+
-
الأسواق الأوروبية تقترب من أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط مخاوف تجارية
-
الدولار ينتعش مع تراجع المخاوف من تجدد خلاف تجاري بين بكين وواشنطن
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد