ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتبقى قرب مستويات قياسية، مع توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا في ظل تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالة عدم اليقين على الساحة العالمية، فيما عززت التوقعات بخفض جديد للفائدة الأميركية هذا الزخم. اضافة اعلان





وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4155.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4174.30 دولار.



وزاد المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا ويعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين، 55% منذ بداية هذا العام وسجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4179.48 دولار أمس الثلاثاء.



وارتفع الذهب لعدة عوامل، منها حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن النفيس وتراجع هيمنة الدولار والتدفقات القوية من صناديق الاستثمار المتداولة.



ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مع توقع خفض مماثل في ديسمبر كانون الأول.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس قطع بعض العلاقات التجارية مع الصين، بما في ذلك زيت الطهي، وسط تصاعد التوتر التجاري.