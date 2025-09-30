الثلاثاء 2025-09-30 07:50 ص
 

انخفاض أسعار النفط عالميا

انخفضت أسعار النفط الثلاثاء بعدما دعمت زيادة أخرى متوقعة في إنتاج أوبك+ واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا توقعات حدوث فائض في المعروض قريبا. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم
ارشيفية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 06:02 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط الثلاثاء بعدما دعمت زيادة أخرى متوقعة في إنتاج أوبك+ واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا توقعات حدوث فائض في المعروض قريبا.اضافة اعلان


ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني، التي تنتهي الوم الثلاثاء، 47 سنتا، أو 0.69%، مسجلة 67.50 دولارا.

وهبطت العقود الأكثر نشاطا لشهر كانون الأول بمقدار 43 سنتا أو 0.64% إلى 66.66 دولارا.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.05 دولارا للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 0.63%.

وتأتي هذه الانخفاضات امتدادا لتراجع الاثنين عندما سجل كل من برنت وخام غرب تكساس هبوطا بأكثر من 3% عند التسوية بعدما سجلا أكبر خسائر يومية منذ أول آب 2025.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن من المرجح أن يقر التحالف زيادة أخرى في إنتاج الخام لا تقل عن 137 ألف برميل يوميا في اجتماعه الأحد.

وقالت وزارة النفط العراقية إن النفط الخام تدفق السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود.

وظلت السوق حذرة في الأسابيع الأخيرة، حيث وازنت بين مخاطر الإمدادات، الناشئة بشكل رئيسي عن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية على مصاف روسية، وبين المخاوف من زيادة المعروض وضعف الطلب.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرملين: بوتين لا يملك حسابات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي

عربي ودولي الكرملين: بوتين لا يملك حسابات شخصية على شبكات التواصل الاجتماعي

أونصة ذهب

أسواق ومال الذهب عالميا يسجل مستوى قياسي جديد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 30- 9 - 2025

غزة

فلسطين مدفعية الاحتلال تستهدف غرب مدينة غزة

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

جنوح سفينة ترفع علم هولندا واشتعال حريق بها بعد هجوم في خليج عدن

عربي ودولي جنوح سفينة ترفع علم هولندا واشتعال حريق بها بعد هجوم في خليج عدن

تُعلن شركة توزيع الكهرباء عن اضطرارها، مع الاعتذار، إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق مختلفة ضمن برنامج أعمال الصيانة وتحسين الشبكات، وذلك وفق التفاصيل التالية: 🔌 الكرك – مغذي الجنوبي التاريخ: الثل

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء



 
 



الأكثر مشاهدة