انخفاض أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط الثلاثاء بعدما دعمت زيادة أخرى متوقعة في إنتاج أوبك+ واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا توقعات حدوث فائض في المعروض قريبا.





ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني، التي تنتهي الوم الثلاثاء، 47 سنتا، أو 0.69%، مسجلة 67.50 دولارا.



وهبطت العقود الأكثر نشاطا لشهر كانون الأول بمقدار 43 سنتا أو 0.64% إلى 66.66 دولارا.



وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.05 دولارا للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 0.63%.



وتأتي هذه الانخفاضات امتدادا لتراجع الاثنين عندما سجل كل من برنت وخام غرب تكساس هبوطا بأكثر من 3% عند التسوية بعدما سجلا أكبر خسائر يومية منذ أول آب 2025.



وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن من المرجح أن يقر التحالف زيادة أخرى في إنتاج الخام لا تقل عن 137 ألف برميل يوميا في اجتماعه الأحد.



وقالت وزارة النفط العراقية إن النفط الخام تدفق السبت عبر خط أنابيب من إقليم كردستان في شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام، بعد أن كسر اتفاق مؤقت الجمود.



وظلت السوق حذرة في الأسابيع الأخيرة، حيث وازنت بين مخاطر الإمدادات، الناشئة بشكل رئيسي عن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية على مصاف روسية، وبين المخاوف من زيادة المعروض وضعف الطلب.