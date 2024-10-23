الدولار يرتفع لأعلى مستوى في شهرين ونصف والين يتراجع

وتراجع الين الذي شهد أكبر تحرك بين سلة العملات إلى 152 مقابل الدولار وذلك لأول مرة منذ 31 يوليو تموز، وسط استمرار ارتفاع الدولار وعائد سندات الخزانة الأميركية.
مؤشر الدولار ارتفع على مدى ثلاثة أسابيع ليسجل أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس آب عند 104.9 مع تبدد توقعات خفض حاد للفائدة في الفدرالي الأميركي بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية المبشرة.
وجرى تداول الدولار عند 152.08 ين بارتفاع 0.65%.
كما تعقد اليابان الانتخابات العامة في 27 أكتوبر تشرين الأول، واستقر مؤشر الدولار في المجمل عند 104.13. وارتفع المؤشر بأكثر من 3% هذا الشهر.
وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضا إلى 1.08035 دولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ الثاني من أغسطس آب عند 1.0792 دولار.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.29925 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 19 أغسطس آب عند 1.2945 دولار في الجلسة السابقة.
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