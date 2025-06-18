الدولار يسجل مكاسب ملحوظة مقابل العملات الرئيسية

الوكيل الإخباري- عوّض الدولار خسائره مسجلًا أداءً قويًا أمام الين الياباني، اليوم الأربعاء، وسط توتر بشأن صراع الشرق الأوسط، وقبل قرار مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

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