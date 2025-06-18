الدولار يسجل مكاسب ملحوظة مقابل العملات الرئيسية

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفع الدولار في أحدث تداول (0.25) بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى (145.17) ين، وانخفض اليورو (0.37) بالمئة إلى (1.1516) دولار.
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