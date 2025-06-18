الأربعاء 2025-06-18 02:16 م
 

الدولار يسجل مكاسب ملحوظة مقابل العملات الرئيسية

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:17 م

الوكيل الإخباري-   عوّض الدولار خسائره مسجلًا أداءً قويًا أمام الين الياباني، اليوم الأربعاء، وسط توتر بشأن صراع الشرق الأوسط، وقبل قرار مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفع الدولار في أحدث تداول (0.25) بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى (145.17) ين، وانخفض اليورو (0.37) بالمئة إلى (1.1516) دولار.

 
gnews

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