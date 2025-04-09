الأربعاء 2025-04-09 11:22 ص
 

انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في 4 سنوات

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 10:24 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط لأدنى مستوى في 4 سنوات بالتعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن الطلب تذكيها حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتوقعات بزيادة الإمدادات.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.36 دولار لتصل إلى 57.22 دولار.

بترا
 
gnews

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