انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى في 4 سنوات

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولار لتصل إلى 60.69 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.36 دولار لتصل إلى 57.22 دولار.
بترا
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