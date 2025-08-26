تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تحسنت، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، إلا أنها لم تعوض ما خسرته يوم أمس من انخفاض.

اضافة اعلان



وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 135 نقطة ليصل إلى 45418 نقطة، كما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 95 نقطة ليصل إلى 21544 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 26 نقطة ليصل الى 6466 نقطة.



إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، بأكثر من دولار، ليصل إلى 63.34 دولار للبرميل الواحد.