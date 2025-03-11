ترامب يسعى لمعالجة المعادن في قواعد البنتاغون

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد توقيع أمر تنفيذي لبناء منشآت لتشغيل المعادن بالقواعد العسكرية الأمريكية كجزء من خطته لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية.



وتابعت الوكالة أن ترامب يسعى لتعويض سيطرة الصين على هذا القطاع، حيث أن استخدام القواعد العسكرية لمعالجة المعادن من شأنه أن يؤكد على الأهمية التي يوليها ترامب للمعادن الحيوية ودورها في تعزيز الأمن القومي، حيث يتم بناء الطائرات المقاتلة والغواصات والرصاص والأسلحة التي يستخدمها الجيش الأمريكي بمعادن تعالجها الصين.



كما يخطط ترامب لتعيين مسؤول مهم عن المعادن، على غرار الخطوات التي اتخذها رؤساء سابقون لتنسيق تركيز واشنطن على مجالات أخرى، وفقا لأحد المصادر التي أضافت أن الخطط قيد المناقشة وقد تتغير قبل أن يوقع ترامب على الأمر التنفيذي.

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وقد أعرب بعض مسؤولي إدارة ترامب عن قلقهم من العلامات الأولية التي تشير إلى ان الصين قد تقيّد صادرات المعادن الحرجة كجزء من ردها على جمارك ترامب أو لأسباب أخرى.



ومع سيطرة البنتاغون على نحو 30 مليون فدان من الأراضي، فإن الخطة ستضمن وجود أرض متاحة لمرافق المعالجة، وتجنب الجدل الذي يحدث أحيانا في المجتمعات المحلية المضيفة، كما أنها ستتجنب الحاجة إلى شراء أو استخدام أراض تسيطر عليها إدارات فيدرالية أخرى.



وتعطي الخطة الأولوية لمعالجة المعادن، بدلا من إصلاح تصاريح المناجم الأمريكية، وهو ما يمكن أن يزعج عمال المناجم الأمريكيين، إلا أنها تعالج مخاوف طويلة الأمد من الشركات المصنعة، بأن الصين تسيطر على جزء كبير من قطاع معالجة المعادن العالمي.

RT