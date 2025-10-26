"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع شركة "بترا رايد"

وبحسب بيان المؤسسة، اليوم الأحد، وقّعت الاتفاقية مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، وعن شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات المدير العام الدكتور اياد البستنجي.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفير بتغطية تكاليف التنقل المجاني للمرضى غير المقتدرين في جميع محافظات المملكة، إلى جانب تقديم خصم بنسبة 20 بالمئة لموظفي مركز ومؤسسة الحسين للسرطان على رحلاتهم من وإلى المؤسسة عبر تطبيق "بترا رايد"، إضافة إلى خصم بنسبة 15 بالمئة لمرضى السرطان القادمين من قطاع غزة والمقيمين في عمّان على تنقلاتهم داخل العاصمة، إضافة الى خصم 15 بالمئة لزوار مركز الحسين للسرطان من خلال تطبيق "بترا رايد".
-
أخبار متعلقة
-
النص الكامل لخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين
-
الملك: أثبتت أجيال هذا الوطن في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب
-
الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين
-
الملك يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بعد قليل
-
حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول
-
اليرموك: تشكيلات أكاديمية واسعة – أسماء
-
اعلان صادر عن مديرية الأمن العام
-
"اليرموك" تحصد 3 جوائز بمسابقة "المحاكمة الصورية الوطنية"