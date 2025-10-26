الأحد 2025-10-26 01:48 م
 

"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع شركة "بترا رايد"

الأحد، 26-10-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري-   وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات، المالكة لتطبيق النقل الذكي "بترا رايد"، تهدف إلى توفير خدمات نقل مجانية وآمنة لمرضى السرطان غير المقتدرين من منازلهم إلى المركز وبالعكس، وذلك في إطار مبادرة إنسانية تسعى إلى التخفيف من الأعباء المالية واللوجستية التي تواجه المرضى وعائلاتهم.

وبحسب بيان المؤسسة، اليوم الأحد، وقّعت الاتفاقية مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، وعن شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات المدير العام الدكتور اياد البستنجي.


وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفير بتغطية تكاليف التنقل المجاني للمرضى غير المقتدرين في جميع محافظات المملكة، إلى جانب تقديم خصم بنسبة 20 بالمئة لموظفي مركز ومؤسسة الحسين للسرطان على رحلاتهم من وإلى المؤسسة عبر تطبيق "بترا رايد"، إضافة إلى خصم بنسبة 15 بالمئة لمرضى السرطان القادمين من قطاع غزة والمقيمين في عمّان على تنقلاتهم داخل العاصمة، إضافة الى خصم 15 بالمئة لزوار مركز الحسين للسرطان من خلال تطبيق "بترا رايد".

 
 
