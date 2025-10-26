"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع شركة "بترا رايد"

الوكيل الإخباري- وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات، المالكة لتطبيق النقل الذكي "بترا رايد"، تهدف إلى توفير خدمات نقل مجانية وآمنة لمرضى السرطان غير المقتدرين من منازلهم إلى المركز وبالعكس، وذلك في إطار مبادرة إنسانية تسعى إلى التخفيف من الأعباء المالية واللوجستية التي تواجه المرضى وعائلاتهم.

اضافة اعلان



وبحسب بيان المؤسسة، اليوم الأحد، وقّعت الاتفاقية مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، وعن شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات المدير العام الدكتور اياد البستنجي.