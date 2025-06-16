الإثنين 2025-06-16 09:42 ص
 

توترات الشرق الأوسط ترفع الدولار وتربك العملات العالمية

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 16-06-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   سجّل الدولار ارتفاعاً مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب خشيتهم من اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وإيران في المنطقة، بينما يستعدون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.اضافة اعلان


وبينما لم تُظهر إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، فإن احتمال أن تسعى طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، أهم ممر لشحن النفط في العالم، أثار مخاطر اقتصادية أكبر من الاضطرابات في الشرق الأوسط الغني بالطاقة.

كما لم تُعقد المحادثات التي كانت مقررة أمس الأحد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، بعد أن شنّت إسرائيل هجومها المفاجئ فجر الجمعة.

وارتفع الدولار، الاثنين، بنسبة 0.14 بالمئة ليسجل 144.3 ين ياباني، بينما انخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1534 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

واستقرت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري عند 0.81 في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية، كما استقر المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ست عملات أخرى عند 98.25.

وسجّلت العملات التي تتحرك في نفس اتجاه المخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعاً طفيفاً.

سكاي نيوز
 
gnews

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