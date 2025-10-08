الأربعاء 2025-10-08 09:20 م
 

200 جنيه في يوم.. الذهب يرتفع إلى ذروة تاريخية في مصر

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 08-10-2025 07:53 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في مصر إلى قمة تاريخية جديدة، بعد زيادة غير مسبوقة في يوم واحد الأربعاء، بلغت 200 جنيه.

وسجل عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 5430 جنيها مساء الأربعاء، بارتفاع تجاوز 120 جنيها في يوم واحد، فيما سجل عيار 24 اليوم 6205 جنيهات، وفقا لمنصة آي صاغة، وجاءت الزيادة انعكاسا للزيادات العالمية التاريخية بعد كسر سعر الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة.

إلى ذلك، قال نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية لطفي المنيب، إن الصعود في أسعار الذهب بالسوق جاء مدعوما بصعود البورصات العالمية.

وأشار إلى تسجيل سعر الأونصة عالميا 4040 دولارا في قمة تاريخية جديدة، موضحا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أثر بشكل كبير على الأسواق، مع احتمالية استمرار الأزمة وعدم حلها في الوقت الراهن، ما دفع المستثمرين والأفراد إلى التحوط بشراء الذهب.


فيما قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا وتسجيلها مستويات قياسية جديدة يدفع السوق المحلية إلى تجاهل أي عوامل قد تحد من الصعود، بما في ذلك تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية، أو تباطؤ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي.


وأكد واصف، أن زخم الارتفاع العالمي هو المحرك الرئيسي للأسعار المحلية حاليا، موضحا أن الارتفاع العالمي مدعوم بتصاعد الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة القلق من احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

 

