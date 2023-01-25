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الأربعاء، 25-01-2023 08:02 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

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الوكيل الإخباري - انتعشت أسعار النفط الخام الأربعاء، بفضل آمال انتعاش الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تحللها من قيود كورونا، وذلك عقب انخفاضها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7%، إلى 86.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:14 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 2.3% في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا، أو 0.6%، إلى 80.59 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.8% الثلاثاء.


وتفاقمت المخاوف الاقتصادية بسبب زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية التي صدرت بياناتها بعد إغلاق السوق الثلاثاء.


فقد ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الثاني/ يناير، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء. ويمثل هذا ثلاثة أضعاف الزيادة التي توقعتها وكالة رويترز في استطلاع أولي أجرته الاثنين بنحو مليون برميل.


وستصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق الأربعاء.


ومن المفترض أن يظل المعروض النفطي ثابتا على المدى المتوسط، إذ من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك+، على حصص إنتاجهم.


وقالت خمسة مصادر في أوبك+ الثلاثاء، إن من المرجح أن تصادق لجنة أوبك+ على سياسة إنتاج النفط الحالية لمجموعة المنتجين عندما تجتمع الأسبوع المقبل، حيث ثمة توازن بين الآمال في زيادة الطلب الصيني والمخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.

 

وكالات


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