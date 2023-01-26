الأمم المتحدة تحذر الحكومات من التقشف

الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة في تقرير صدر حديثا إن التوقعات المتشائمة للنمو لعام 2023 يجب ألا تؤدي إلى تفكير قصير الأجل أو تقشّف مالي متسرّع قد يفاقم عدم المساواة ويهدد أهداف التنمية.

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يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات العام الماضي من بينها تداعيات وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم.



ومن المتوقّع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3 % عام 2022 إلى 1.9 % هذا العام، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها حول وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش : "هذا ليس الوقت المناسب للتفكير قصير الأجل أو التقشّف المالي المتسرّع الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ويزيد المعاناة ويمكن أن يجعل (أهداف التنمية المستدامة) بعيدة المنال.



وأضاف في بيان : "هذه الأوقات غير المسبوقة تتطلب تحركا غير مسبوق". ( سكاي نيوز )