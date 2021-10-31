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الأحد، 31-10-2021 09:13 ص

أرباح أرامكو تصل إلى 30.4 مليار دولار في الربع الثالث من 2021

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"، أن صافي ربح الربع الثالث بعد الزكاة والضريبة بلغ 114.09 مليار ريال (نحو 30.4 مليار دولار)، حيث قفزت أرباحها بنسبة 158%.

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وأشارت "أرامكو" إلى أنه خلال الربع الثالث، وصل مشروع توسعة محطة غاز الحوية إلى مراحل البناء المتقدمة"، موضحة أن "المشروع جزء من برنامج زيادة حرض للغاز ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في عام 2022".

 

وأضافت الشركة أن الربع الثالث شهد أثر أسعار النفط الخام المرتفع والكميات المباعة، مشيرة إلى أن "مبيعات الربع الثالث بلغت 359.09 مليار ريال (نحو 360 مليار دولار).

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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