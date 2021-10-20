روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

الوكيل الاخباري- كشفت بيانات صينية اليوم الأربعاء، عن أن روسيا جاءت في المرتبة الثانية بإمدادات النفط إلى الصين، فيما احتفظت السعودية بمكانتها كأهم مورد للخام إلى الصين للشهر العاشر في سبتمبر 2021.



ووفقا للبيانات فقد صعدت إمدادات النفط من السعودية إلى الصين في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي.



وبلغ إجمالي الشحنات السعودية للصين 7.96 مليون طن، أو 1.94 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.



فيما انخفضت الشحنات من روسيا، ثاني أكبر مورد للخام إلى الصين، 18% على أساس سنوي، إلى 6.14 مليون طن، أو 1.49 مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 1.59 مليون برميل يوميا في أغسطس 2020.



وسجلت واردات النفط الخام الصينية انخفاضا بنسبة 15.3% في الشهر الماضي على أساس سنوي، مع استهلاك الشركات للمخزونات وسط زيادة في الأسعار العالمية.

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المصدر: روسيا اليوم