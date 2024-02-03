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السبت، 03-02-2024 11:00 ص

أردوغان يعين فاتح كاراهان محافظا للمركزي بعد استقالة إركان

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الوكيل الاخباري - عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نائب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، محافظا جديدا للبنك، وذلك بعد استقالة حفيظة غاية إركان.

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وأرجعت إركان استقالتها لأسباب منها الحاجة لحماية أسرتها وسط "اغتيال سمعتها" مما أثار شكوكا حيال سياسة التشديد النقدي القوية التي اتبعتها.


وهي أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي التركي وخامس محافظ يغادر هذا المنصب في 5 سنوات، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان آخر 4 محافظين مما أدى إلى تآكل استقلال البنك.

وسرعان ما قالت شخصيات بارزة في مجلس الوزراء إن البرنامج الاقتصادي سيستمر بعد رحيلها.


وعين أردوغان إركان في يونيو لتنفيذ تحول تام بعيدا عن السياسات غير التقليدية التي شملت خفض أسعار الفائدة وأدت إلى ارتفاع شديد في التضخم وهروب المستثمرين الأجانب.

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