تصريح هام من صندوق النقد الدولي حول خفض أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري - قالت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، إن توقعات السوق بشأن التخفيضات على أسعار الفائدة سابقة لأوانها بعض الشيء، لأن المعركة القائمة ضد التضخم لم تنتهِ بعد.

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وبيّنت جوبيناث، خلال حديثها بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، أنه حتى بعد الارتفاعات الحادة في تكاليف الاقتراض خلال العامين الماضيين، فإن المهمة لم تُنجز بعد، حيث لا تزال أسواق العمل محدودة على جانبي المحيط الأطلسي.



وقالت: " تتوقع الأسواق أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة، أعتقد أنه من السابق لأوانه بعض الشيء التوصل إلى هذا الاستنتاج ".



وأضافت: "يجب أن نتوقع انخفاض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام، ولكن بناء على البيانات التي نشهدها الآن نتوقع أن يكون هذا أكثر ترجيحاً خلال النصف الثاني من العام الحالي".