أرقام قياسية جديدة لمؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل لإخباري -

اضافة اعلان

حقق مؤشر (S&P500) رقما قياسيا جديدا، الليلة الماضية، عندما وصل إلى 5026 نقطة، وهي المرة العاشرة التي يحقق فيها هذا المؤشر أرقاما جديدة منذ بداية العام الحالي.ومع أن مؤشر داو جونز الصناعي انخفض 54 نقطة لكنه بقي مستقرا ليغلق عند 38671 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 196 نقطة ليصل إلى 15990 نقطة، وهو رقم قياسي جديد.واستقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 76 دولارا للبرميل الواحد.وحققت المؤشرات الثلاث ارتفاعا متفاوتا، فيما حقق داو جونز أقل من 4 بالألف نقطة فقط، ومؤشر نازداك 2.3 %، ومؤشر (اس بيه 500) 1.3%.