أزمة أمريكية تعزز اعتماد البيتكوين والذهب.. ماذا يحدث؟

الوكيل الإخباري- أدى ارتفاع ديون الولايات المتحدة إلى تحفيز التدفق إلى البيتكوين (BTC) والذهب حيث يتطلع المستثمرون إلى التحوط ضد التضخم والعوامل الكلية.

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يُظهر تقرير جديد لرويترز القلق بشأن المسار المالي للبلاد الذي يؤدي إلى زيادة سعر البيتكوين.



وقد أثرت نسبة الدين إلى جانب مدفوعات أسعار الفائدة على إنفاق الحكومة الذي تجاوز في بعض الأحيان الميزانيات.



اتسع عجز الميزانية الأمريكية إلى 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023. وهو في طريقه للوصول إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2034.

وفقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس. وفي الوقت نفسه، فإن الدين الحكومي الأمريكي الذي يحتفظ به الجمهور في طريقه للوصول إلى مستوى قياسي يبلغ 106٪ من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في العام 2028. ارتفاعًا من 97٪ في السنة المالية 2023. وقد ارتفع إلى 27 تريليون دولار من 17 تريليون دولار في أوائل عام 2020. و5 تريليون دولار في عام 2007.



حالة للبيتكوين والذهب صرح براد بيكتيل، رئيس قسم العملات الأجنبية في Jefferies، أن دورة الديون وانخفاض قيمة الأموال هي التي تدفع بعض الروايات.

وقد دفع هذا اللاعبين الماليين إلى زيادة تعرضهم للبيتكوين والذهب.

في حين أن النقاش حول الذهب والبيتكوين مستمر منذ سنوات عديدة، فقد أدت أحداث الاقتصاد الكلي الأخيرة إلى زيادة التدفق إلى الأصول المشفرة والمعادن الثمينة.



وأشار لورانس وايت، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ماسون، إلى أن اهتمام المستخدمين بكلا الأصلين يرجع إلى التضخم غير المستقر في العامين الماضيين. الديون والتضخم ليسا العاملان الوحيدان اللذان يدفعان سعر البيتكوين في الآونة الأخيرة.



صناديق Spot BTC ETF وتعزيز الاعتماد بعد الهالفينغ وأضافت Bechtel أن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على صناديق Bitcoin المتداولة الفورية قد زادت الاهتمام بالأصل. ارتفعت التدفقات إلى البيتكوين مما أدى إلى ارتفاع السعر إلى ما يزيد عن 73,000 دولار على خلفية نافذة الاستثمار الجديدة.



أيضًا، أدى توقع هالفينج البيتكوين إلى زيادة الاهتمام حيث يُنظر إليه على أنه مرحلة صعودية للأصول.

يأمل متداولو البيتكوين في خفض أسعار الفائدة مع تهدئة التضخم ومواصلة زيادة المراكز في السوق.



وفي الوقت نفسه، يرجع الاهتمام بالذهب أيضًا إلى عوامل الاقتصاد الكلي حيث تتطلع البنوك المركزية الأجنبية إلى تنويع الاحتياطيات.

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2,431 دولارًا للأوقية، حيث أحجم العديد من المستثمرين عن التعامل مع العملات الورقية.







