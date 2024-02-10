السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

العثور على جثمان الشهيدة الطفلة الفلسطينية هند رجب و5 من أفراد عائلتها

توترات الشرق الأوسط تلهب أسعار النفط

الدوحة: نشاط ملحوظ للجماهير الأردنية والاهازيج والأعلام ترتفع

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصارها لمجمع ناصر الطبي

بمقدار 9 دولارات .. ارتفاع ملحوظ على أسعار القمح عالمياً

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويغلق مداخل بيت أمر شمال الخليل

فرصة للاقتناء .. انخفاض على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

السفير الأردني في قطر: يوجد تنسيق تام مع الجانب القطري بخصوص الجماهير

السير: تحويلات للسير على مداخل دوار المدينة الرياضية صباح اليوم

25 شهيدا في وسط رفح وشمالها منذ ليلة أمس

السبت، 10-02-2024 08:59 ص

أزمة البحر الأحمر قد تجبر بريطانيا على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

0000000

الوكيل الإخباري - تتصاعد وتيرة المخاوف من استمرار الأزمة التي تعصف بالبحر الأحمر والتي تهدد سلاسل التوريد العالمية، وتهدد بعرقلة حركة التجارة في العالم، كما تزيد من تكلفتها وتدفع الى الاعتقاد بأنها قد تؤدي إلى موجة ارتفاع أسعار جديدة، فيما يحذر الخبراء في بريطانيا من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول بسبب هذه الأزمة.

اضافة اعلان


وحذرت واحدة من أبرز صناع السياسات في بريطانيا من أن الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر قد تجبر بنك إنجلترا على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعني استمرار الارتفاع في تكاليف الإقراض وتكاليف الرهون العقارية.


وقالت كاثرين مان، التي صوتت مراراً وتكراراً لصالح المزيد من رفع أسعار الفائدة، إن الضغط الناتج عن تضخم تكاليف الشحن والتأمين يمكن أن يشعل أزمة تكلفة المعيشة من جديد ويجبر بنك إنجلترا على التحرك من جديد بهذا الاتجاه.


ونقلت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية، في تقرير  لها عن مان قولها: "أشعر بالقلق من أن مثل هذه الصدمة التضخمية التصاعدية التي تأتي في أعقاب بيئة التضخم المرتفعة الأخيرة سيتم دمجها بسرعة أكبر في تكاليف الشركات وأسعارها، ما يؤدي إلى تفاقم الزخم الصعودي".


وكانت غالبية صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد صوتت قبل أيام لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%، وهو ما يعني أن الرأي السائد في أوساط خبراء البنك المركزي في لندن لا يزال يخالف ما تذهب إليه مان.

إقرأ ايضا
0010

توترات الشرق الأوسط تلهب أسعار النفط

بقققق

بمقدار 9 دولارات .. ارتفاع ملحوظ على أسعار القمح عالمياً

9202330103253651933414

فرصة للاقتناء .. انخفاض على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

12024219286770442947

ضربة لاقتصاد الاحتلال.. وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"

20231126_1700951832-242

التضخم ينخفض.. لماذا لا يخفض الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة؟

ذهب٢

انخفاض أسعار الذهب في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
13876924231646142080

اسواق العالم تستعد لاسبوع حافل بالقرارات أهمها اتجاه الفائدة الأمريكية

11111111

سوق النفط الأوروبية تعاني من النقص جراء اضطرابات البحر الأحمر

001010010

التوقعات حول مصير الفائدة تربك الأسواق قبيل اجتماع الفيدرالي نهاية الشهر الجاري

0101100

الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مع تراجع رهانات خفض الفائدة

2348231-1412599114

منظمة التجارة العالمية: الاقتصاد العالمي في مرمى نيران التوترات هذا العام

432663

رهانات تخفيضات الفائدة ترفع الدولار