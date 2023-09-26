أزمة ديون أمريكا تتجدّد وتُنذر بمشاكل خطيرة

الوكيل الإخباري - لا تزال الخلافات تسيطر على الكونغرس الأميركي، حيث لم تظهر الأحزاب الجمهورية أي تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون التمويل المؤقت مع بقاء أسبوع واحد فقط قبل نفاد الأموال الحكومية الاتحادية، مما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة.

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ولم ينجح الكونغرس حتى الآن في إقرار أي من مشاريع قوانين الإنفاق العادية، التي تبلغ 12 مشروعاً، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول أكتوبر القادم.



من المقرر أن يقدم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي هذا الأسبوع خطة لإقرار 4 مشاريع قوانين هامة، بما في ذلك اثنين للجيش والأمن الداخلي، على أمل أن يحصل على دعم الجمهوريين اليمينيين لإقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.



وتفتقد القيادة الحزبية الأصوات اللازمة لدفع هذا المشروع قدماً، والذي يعتمد على مستويات الإنفاق لعام 2023، لضمان استمرار تمويل المؤسسات الفيدرالية.