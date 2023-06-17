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السبت، 17-06-2023 03:42 م

أستراليا.. 1.4 مليار دولار لتوفير منازل بأسعار مُخفضة

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الوكيل الإخباري - قالت حكومة حزب العمال في أستراليا، السبت، إنها ستخصص 1.4 مليار دولار أميركي لتوفير آلاف المنازل الجديدة بأسعار معقولة في الوقت الذي تعاني فيه أستراليا من ارتفاع تكاليف المعيشة.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الأموال، التي سيتم استخدامها 
ستسلم إلى حكومات الولايات والأقاليم في غضون أسبوعين بهدف تعزيز المعروض من المساكن العامة للأستراليين المسجلين على قوائم الانتظار.

وأضاف ألبانيزي في كلمة ألقاها في ملبورن: "تعتقد حكومة حزب العمال التي أقودها أن كل أسترالي يستحق أن يكون له منزل، سيكون إسكانا عاما بالكامل، وهذه الأموال للإسكان العام".

وكانت الحكومة قد قالت في مايو إنها ستدرج 14.6 مليار دولار أسترالي على مدى أربع سنوات في الميزانية الاتحادية لتخفيف تكاليف المعيشة للأسر والشركات ووعدت بألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم.

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