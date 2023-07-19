ما هو سر هبوط الذهب عالمياً بعد صعوده القوي أمس ؟

الوكيل الإخباري - ضربت أسعار الذهب عالميا أمس الثلاثاء قمة شهرين ونصف وجاء ذلك بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي شهدت تراجعًا للاقتصاد الأمريكي.

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وأعطى ذلك تلميحًا إضافيًا بصعوبة مهمة الفيدرالي في الاستمرار في سياسة رفع الفائدة بعد الاجتماع المرتقب.



ورغم ذلك هبطت أسعار الذهب قليلًا اليوم في تصحيح هبوطي، إلا أن الدولار ارتفع بـ 0.7% بعد أن كشفت بيانات التضخم لإنجلترا عن تباطؤ أكبر من المتوقع لمستويات التضخم بما هبط بتوقعات رفع الفائدة من بنك إنجلترا وهبط بالباوند.



وتسجل أسعار عقود الذهب الفورية (سبوت) في تمام الـعاشرة 1976.59 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.11%. أما العقود الآجلة (فيوتشرز) فتتداول عند 1980.35 دولارًا بهبوط جانبي بـ 0.02%.



ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 99.760 مقابل سلة من العملات الأجنبية صعودًا بـ 0.14% مستغلًا الهبوط القوي للباوند (الجنيه الاسترليني) الذي صعد أمامه بقرابة الـ 0.7% في الساعات الأولى من الجلسة الأوروبية بعد أن كشفت بيانات التضخم لإنجلترا عن تباطؤ أكبر من المتوقع لمستويات التضخم بما هبط بتوقعات رفع الفائدة من بنك إنجلترا وهبط بالباوند.

أسعار الذهب الآن



وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية عن لشهر يونيو ارتفاعًا بنسبة 0.2٪ مقابل التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.5٪ على أساس شهري. يبدو أن هذا التقرير، جنبًا إلى جنب مع تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يونيو الذي صدر في أوائل يوليو، يقع في المكان المناسب لمراقبي السوق الذين يبحثون عن هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي.



وبالتأكيد لن يكون وضع الركود الاقتصادي الأمريكي أو العالمي سيناريو لتحسين الطلب العالمي على المعادن. ومع ذلك، فإن النمو العالمي ليس قوياً لدرجة تدفع البنوك المركزية الكبرى إلى مواصلة تشديد سياساتها النقدية ورفع أسعار الفائدة.



وذكر تحليل من جيم وايكوف على موقع كيتكو لأخبار السلع، أن ثيران الذهب اكتسبت ميزة فنية شاملة على المدى القريب. ورأى وايكوف أن الذهب في اتجاه صعودي منذ 3 أسابيع على الرسم البياني اليومي.



وتوقع أن الهدف الصعودي التاني هو 2000 دولار لعقود فيوتشرز للذهب لكنه أشار إلى أنه سيلاقي مقاومة "صلبة" عند هذا المستوى.



وحدد وايكوف أن المقاومة الأولى للذهب من مستوياته الحالية هي 1988.30 دولارًا ثم 2000 دولارًا. أما عند مستويات الدعم فقد حددها وايكوف عند 1972 دولارًا ثم 1958.10 دوارًا. ( investing )

