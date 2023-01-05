أسعار الذهب تنتعش عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأميركية قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1856.11 دولارا للأوقية ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 7 شهور تقريبا في الجلسة السابقة.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.1 % إلى 1861.20 دولارا.



وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وكالات