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الأربعاء، 17-04-2024 08:50 ص

أسعار الذهب عالمياً الأربعاء

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، إذ عوض الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط جزئياً تأثير الضغط الناتج عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

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واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2381.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2397.70 دولار.


واستقر الدولار بالقرب من ذروة خمسة أشهر مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.6591 بالمئة، وتحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة.

 

 

 




 




 

 


 

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