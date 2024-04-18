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الخميس، 18-04-2024 08:55 ص

أسعار الذهب عالمياً تواصل التحليق لمستويات قياسية

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ عززت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط الإقبال على الملاذ الآمن، وهو ما محا أثر ضغوط احتمالات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول.

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وبحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2374.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الجمعة الماضية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2389.70 دولار.


وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "حقيقة أن لدينا الكثير من عدم اليقين على الجبهة الجيوسياسية يدعم الاتجاه الصعودي الذي لا يزال سائدا في الذهب".


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن كيفية الدفاع عن نفسها، في الوقت الذي ناشدت فيه دول غربية ضبط النفس في الرد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع.


ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 28.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 938.40 دولار فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1027.82 دولار.





 




 

 


 

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