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الإثنين، 29-08-2022 10:07 ص

أسعار الذهب في المملكة عند أدنى مستوى منذ شهر

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

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أكد أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم ديب، أن سعر الذهب محليا هو الأدنى منذ أكثر من شهر .

وقال ديب لـ "الوكيل الاخباري" إن سبب انخفاض اسعار الذهب يعود الى تصريحات الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. 

وبين ان الذهب يتأثر باسعار الفائدة وذلك لرغبة المستثمرين بالتخلص من الذهب الذي لا يجلب عائدا.

ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة في شهر أيلول القادم بمقدار 75 نقطة أساس.

وأشار إلى أنه كلما زاد مقدار التضخم، قلت أسعار الذهب، موضحا أن السوق يترقب انخفاضا ملحوظا على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

وانخفضت أسعار بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة وهي الأقل منذ شهر.


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