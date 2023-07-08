روسيا: مستعدون لتصدير 55 مليون طن من الحبوب

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الزقراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم السبت، أن روسيا قادرة على تصدير ما يصل لنحو 55 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الزراعي الممتد بين الأول من تموز حتى الثلاثين من حزيران العام المقبل.

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وقال باتروشيف، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "إن الوزارة تخطط خلال الموسم الجديد، لتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن من الحبوب نحو الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذا الرقم يعتبر جيدا".



وأضاف: أنه "في حال نمو المحصول، يكون الاستهلاك المحلي ثابتا من حيث المبدأ، ومستقرا بصورة تقريبية، الأمر الذي يجعل احتمالية زيادة قدرات التصدير واردة".