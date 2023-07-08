السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

هام من التربية: بشأن ورقة اسئلة التوجيهي ودفتر الإجابات

منحة بـ 4.7 مليون دولار من البنك الدولي لدعم البلديات في الأردن

ذهبية جديدة للأردن في ألعاب الجزائر

طالب أردني يكتب القرآن كاملا بخط يده -صور

23488 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة داخل محطة الزميلة الأمنية

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب عمر حمدان ملكاوي بحادث سير

اغتصاب الطفلة لين.. ماذا يقول القانون اللبناني؟

وفاة مدير قاعة امتحان توجيهي في عجلون

السير توجه رسالة هامة لكافة السائقين

 
السبت، 08-07-2023 08:19 م

روسيا: مستعدون لتصدير 55 مليون طن من الحبوب

1688836473483


الوكيل الإخباري- أعلن وزير الزقراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم السبت، أن روسيا قادرة على تصدير ما يصل لنحو 55 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الزراعي الممتد بين الأول من تموز حتى الثلاثين من حزيران العام المقبل.

اضافة اعلان


وقال باتروشيف، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "إن الوزارة تخطط خلال الموسم الجديد، لتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن من الحبوب نحو الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذا الرقم يعتبر جيدا".


وأضاف: أنه "في حال نمو المحصول، يكون الاستهلاك المحلي ثابتا من حيث المبدأ، ومستقرا بصورة تقريبية، الأمر الذي يجعل احتمالية زيادة قدرات التصدير واردة".

إقرأ ايضا
main_image64a9a0dd9bb81

الصين ترفع احتياطياتها من الذهب

hsJF0xSGPMQRB5JXNlCb49JNSlveIWrmdblXMbYW

مع ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على اسعار الليرة الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم

1

صادرات الصناعة الاردنية تنمو 9.3 % بالربع الأول

dow-jones-forecast

الداو جونز يتراجع بنسبة 1.96% مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس

دولارات 2

منحة بـ 4.7 مليون دولار لدعم البلديات في الأردن

0240eeba37a9392b2330da3a373d28b2

تراجع جديد لأسهم المؤشرات الأميركية 200 نقطة

أخبار متعلقة
نفط2

انخفاض أسعار النفط اليوم الخميس

92ed7874-693d-480a-a736-65787a30ddde

وزارة الخارجية: روسيا لا تجد سببا يدفعها لتجديد اتفاق الحبوب

444

النفط يرتفع 2% مع تقييم السوق لتأثير خفض الإنتاج

54

المركزي الأوروبي يسرع خروج بنوك منطقة اليورو من روسيا

دولار

الدولار يصعد قبيل بيانات أمريكية هامة

نفط

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء عالمياً