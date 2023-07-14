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الجمعة، 14-07-2023 10:41 م

ارتفاع قيمة العقود الآجلة للقمح عالميا

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الوكيل الاخباري - شهدت قيمة العقود الآجلة للقمح ارتفاعًا بقيمة 3.75% ليصل سعره لـ661.3 للطن، في ظل عدم اليقين المحيط بتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية.اضافة اعلان


وحضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة، روسيا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي تنتهي مدته الأسبوع المقبل، محذّرا من أن الدول النامية ستدفع الثمن، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن زيادة ندرتها. 

وتعتبر صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية من العوامل المؤثرة في أسعار القمح والذرة، وعدم اليقين بتمديد الصفقة يؤثر على سوق الحبوب، كما يسعى المتعاملون في السوق إلى تقييم الوضع وتحليل التطورات المحتملة في هذا الصدد، بحسب وكالة بلومبيرغ.

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